    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.10.2025)

    Maliyyə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 09:10
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,53

    0,03

    -10,11

    Neft WTI (dollar/barel)

    60,88

    0,03

    -10,84

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 908,90

    40,30

    1 267,90

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 758,28

    238,56

    4 214,06

    S&P 500

    6 715,79

    0,44

    834,16

    Nasdaq

    22 780,51

    -63,54

    3 469,72

    Nikkei

    45 769,50

    65,04

    5 874,96

    Dax

    24 378,80

    -43,76

    4 469,66

    FTSE 100

    9 491,25

    63,52

    1 318,23

    CAC 40 INDEX

    8 081,54

    24,91

    700,80

    Shanghai Composite

    3 882,78

    0,00

    531,02

    Bist 100

    10 858,52

    -224,11

    1 027,96

    RTS

    1 001,86

    -21,68

    108,64

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1742

    0,0021

    0,1388

    USD/GBP

    1,3480

    0,0043

    0,0964

    JPY/USD

    147,4700

    -0,2600

    -9,7300

    RUB/USD

    82,2743

    -0,1921

    -31,2457

    TRY/USD

    41,6560

    -0,0168

    6,2960

    CNY/USD

    7,1214

    0,0000

    -0,1786
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond bazarı
