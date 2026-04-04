Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.04.2026)
Финансы
- 04 апреля, 2026
- 09:46
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
109,03
|
7,87
|
48,18
|
WTI (долл/барр)
|
111,54
|
11,42
|
54,12
|
Золото (долл/унция)
|
4 679,70
|
- 133,40
|
338,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 504,67
|
0,00
|
- 1 558,62
|
S&P 500
|
6 582,69
|
0,00
|
- 262,81
|
Nasdaq
|
21 879,18
|
0,00
|
- 1 362,81
|
Nikkei
|
53 123,49
|
660,22
|
2 784,01
|
Dax
|
23 168,08
|
0,00
|
- 1 322,33
|
FTSE 100
|
10 436,29
|
0,00
|
504,91
|
CAC 40 INDEX
|
7 962,39
|
0,00
|
- 187,11
|
Shanghai Composite
|
3 880,10
|
- 39,19
|
- 88,74
|
Bist 100
|
12 936,35
|
- 115,34
|
1 674,83
|
RTS
|
1 090,79
|
2,82
|
- 23,34
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1519
|
0,0000
|
- 0,0226
|
USD/GBP
|
1,3202
|
0,0000
|
- 0,0271
|
JPY/USD
|
159,6700
|
0,0700
|
3,2200
|
RUB/USD
|
80,0256
|
- 0,3100
|
1,2756
|
TRY/USD
|
44,5821
|
0,1200
|
1,6259
|
CNY/USD
|
6,8822
|
0,0000
|
- 0,1068
