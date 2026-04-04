    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.04.2026)

    Maliyyə
    • 04 aprel, 2026
    • 09:46
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.04.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    109,03

    7,87

    48,18

    Neft WTI (dollar/barel)

    111,54

    11,42

    54,12

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 679,70

    - 133,40

    338,60

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 504,67

    0,00

    - 1 558,62

    S&P 500

    6 582,69

    0,00

    - 262,81

    Nasdaq

    21 879,18

    0,00

    - 1 362,81

    Nikkei

    53 123,49

    660,22

    2 784,01

    Dax

    23 168,08

    0,00

    - 1 322,33

    FTSE 100

    10 436,29

    0,00

    504,91

    CAC 40 INDEX

    7 962,39

    0,00

    - 187,11

    Shanghai Composite

    3 880,10

    - 39,19

    - 88,74

    Bist 100

    12 936,35

    - 115,34

    1 674,83

    RTS

    1 090,79

    2,82

    - 23,34

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1519

    0,0000

    - 0,0226

    USD/GBP

    1,3202

    0,0000

    - 0,0271

    JPY/USD

    159,6700

    0,0700

    3,2200

    RUB/USD

    80,0256

    - 0,3100

    1,2756

    TRY/USD

    44,5821

    0,1200

    1,6259

    CNY/USD

    6,8822

    0,0000

    - 0,1068
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (04.04.2026)

