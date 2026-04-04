Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.04.2026)
Maliyyə
- 04 aprel, 2026
- 09:46
Son qiymət
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel)
109,03
7,87
48,18
Neft WTI (dollar/barel)
111,54
11,42
54,12
Qızıl (dollar/unsiya)
4 679,70
- 133,40
338,60
İndekslər
Dow-Jones
46 504,67
0,00
- 1 558,62
S&P 500
6 582,69
0,00
- 262,81
Nasdaq
21 879,18
0,00
- 1 362,81
Nikkei
53 123,49
660,22
2 784,01
Dax
23 168,08
0,00
- 1 322,33
FTSE 100
10 436,29
0,00
504,91
CAC 40 INDEX
7 962,39
0,00
- 187,11
Shanghai Composite
3 880,10
- 39,19
- 88,74
Bist 100
12 936,35
- 115,34
1 674,83
RTS
1 090,79
2,82
- 23,34
Valyuta
USD/EUR
1,1519
0,0000
- 0,0226
USD/GBP
1,3202
0,0000
- 0,0271
JPY/USD
159,6700
0,0700
3,2200
RUB/USD
80,0256
- 0,3100
1,2756
TRY/USD
44,5821
0,1200
1,6259
CNY/USD
6,8822
0,0000
- 0,1068
Son xəbərlər
19:22
Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdirDigər ölkələr
19:19
Foto
Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilibElm və təhsil
19:11
Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıbASK
19:06
Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındırFutbol
19:05
Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıbRegion
19:03
İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edibDigər ölkələr
18:55
İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endiribDigər ölkələr
18:50
Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edirXarici siyasət
18:46
Foto