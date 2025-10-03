Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.10.2025)
Финансы
- 03 октября, 2025
- 09:12
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
64,50
|
- 1,21
|
- 10,14
|
WTI (долл/барр)
|
60,85
|
- 1,26
|
- 10,87
|
Золото (долл/унция)
|
3 868,60
|
- 19,20
|
1 227,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 519,72
|
78,62
|
3 975,50
|
S&P 500
|
6 715,35
|
4,15
|
833,72
|
Nasdaq
|
22 844,05
|
88,89
|
3 533,26
|
Nikkei
|
44 936,73
|
385,88
|
5 042,19
|
Dax
|
24 422,56
|
308,94
|
4 513,42
|
FTSE 100
|
9 427,73
|
- 18,70
|
1 254,71
|
CAC 40 INDEX
|
8 056,63
|
89,68
|
675,89
|
Shanghai Composite
|
3 882,78
|
0,00
|
531,02
|
Bist 100
|
11 082,63
|
- 137,59
|
1 252,07
|
RTS
|
1 023,54
|
0,26
|
130,32
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1721
|
- 0,0015
|
0,1367
|
USD/GBP
|
1,3437
|
- 0,0041
|
0,0921
|
JPY/USD
|
147,7300
|
0,6100
|
- 9,4700
|
RUB/USD
|
82,4664
|
0,5894
|
- 31,0536
|
TRY/USD
|
41,6728
|
0,0759
|
6,3128
|
CNY/USD
|
7,1214
|
0,0000
|
- 0,1786
