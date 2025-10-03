ЦАХАЛ нанес авиаудар на юге Ливана Другие страны

На НПЗ Chevron в Калифорнии произошел взрыв Другие страны

Азербайджанская нефть продолжает дешеветь Энергетика

Безработица в Японии в августе выросла до 2,6% Другие страны

Объявлен состав сборной Украины на матч со сборной Азербайджана Футбол

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2025) Финансы

В Норвегии нашли призывников, потерявшихся во время учений у границы с РФ - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.10.2025) Финансы