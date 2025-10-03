Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.10.2025)

    Финансы
    • 03 октября, 2025
    • 09:12
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.10.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    64,50

    - 1,21

    - 10,14

    WTI (долл/барр)

    60,85

    - 1,26

    - 10,87

    Золото (долл/унция)

    3 868,60

    - 19,20

    1 227,60

    Индексы

    Dow-Jones

    46 519,72

    78,62

    3 975,50

    S&P 500

    6 715,35

    4,15

    833,72

    Nasdaq

    22 844,05

    88,89

    3 533,26

    Nikkei

    44 936,73

    385,88

    5 042,19

    Dax

    24 422,56

    308,94

    4 513,42

    FTSE 100

    9 427,73

    - 18,70

    1 254,71

    CAC 40 INDEX

    8 056,63

    89,68

    675,89

    Shanghai Composite

    3 882,78

    0,00

    531,02

    Bist 100

    11 082,63

    - 137,59

    1 252,07

    RTS

    1 023,54

    0,26

    130,32

    Валюта

    USD/EUR

    1,1721

    - 0,0015

    0,1367

    USD/GBP

    1,3437

    - 0,0041

    0,0921

    JPY/USD

    147,7300

    0,6100

    - 9,4700

    RUB/USD

    82,4664

    0,5894

    - 31,0536

    TRY/USD

    41,6728

    0,0759

    6,3128

    CNY/USD

    7,1214

    0,0000

    - 0,1786
    Ключевые показатели валютные рынки фондовые рынки
