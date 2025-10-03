İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2025)

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 09:06
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,50

    - 1,21

    - 10,14

    Neft WTI (dollar/barel)

    60,85

    - 1,26

    - 10,87

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 868,60

    - 19,20

    1 227,60

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 519,72

    78,62

    3 975,50

    S&P 500

    6 715,35

    4,15

    833,72

    Nasdaq

    22 844,05

    88,89

    3 533,26

    Nikkei

    44 936,73

    385,88

    5 042,19

    Dax

    24 422,56

    308,94

    4 513,42

    FTSE 100

    9 427,73

    - 18,70

    1 254,71

    CAC 40 INDEX

    8 056,63

    89,68

    675,89

    Shanghai Composite

    3 882,78

    0,00

    531,02

    Bist 100

    11 082,63

    - 137,59

    1 252,07

    RTS

    1 023,54

    0,26

    130,32

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1721

    - 0,0015

    0,1367

    USD/GBP

    1,3437

    - 0,0041

    0,0921

    JPY/USD

    147,7300

    0,6100

    - 9,4700

    RUB/USD

    82,4664

    0,5894

    - 31,0536

    TRY/USD

    41,6728

    0,0759

    6,3128

    CNY/USD

    7,1214

    0,0000

    - 0,1786
    Beynəlxalq əmtəə fond valyuta bazarları
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.10.2025)

    Son xəbərlər

    10:06

    Bakıda II Milli Rəqabət Forumu keçirilir

    Biznes
    10:03

    ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub

    Digər ölkələr
    09:50

    Rusiya sərhədi yaxınlığında itkin düşmüş norveçli əsgərlər tapılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    09:46

    "Yuxarı Baş" qoruğunun ərazisində tikinti və yenidənqurma işləri aparılacaq

    Turizm
    09:38

    Biləcəriyə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq

    Energetika
    09:38

    AFFA rəsmiləri UEFA-nın illik Konfransında iştirak ediblər

    Futbol
    09:37

    Türkiyədə İsrailə casusluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs saxlanılıb

    Region
    09:31

    Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir

    Energetika
    09:24
    Video

    "Qarabağ"ın futbolçusunun qolu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti