    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.12.2025)

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 08:59
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    63,21

    0,83

    - 11,43

    WTI (долл/барр)

    59,40

    0,85

    - 12,32

    Золото (долл/унция)

    4 246,50

    - 8,40

    1 605,50

    Индексы

    Dow-Jones

    47 289,33

    - 427,09

    4 745,11

    S&P 500

    6 812,63

    - 36,46

    931,00

    Nasdaq

    23 275,92

    - 89,77

    3 965,13

    Nikkei

    49 424,81

    - 829,10

    9 530,27

    Dax

    23 589,44

    - 247,35

    3 680,30

    FTSE 100

    9 702,53

    - 17,98

    1 529,51

    CAC 40 INDEX

    8 097,00

    - 25,71

    716,26

    Shanghai Composite

    3 892,55

    3,95

    540,79

    Bist 100

    11 116,45

    217,75

    1 285,89

    RTS

    1 089,33

    11,55

    196,11

    Валюта

    USD/EUR

    1,1612

    0,0014

    0,1258

    USD/GBP

    1,3219

    - 0,0016

    0,0703

    JPY/USD

    155,6300

    - 0,5500

    - 1,5700

    RUB/USD

    77,7067

    0,1677

    - 35,8133

    TRY/USD

    42,4608

    - 0,0292

    7,1008

    CNY/USD

    7,0746

    0,0004

    - 0,2254
    Ключевые показатели фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (02.12.2025)
