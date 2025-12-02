Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.12.2025)
Финансы
- 02 декабря, 2025
- 08:59
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
63,21
|
0,83
|
- 11,43
|
WTI (долл/барр)
|
59,40
|
0,85
|
- 12,32
|
Золото (долл/унция)
|
4 246,50
|
- 8,40
|
1 605,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 289,33
|
- 427,09
|
4 745,11
|
S&P 500
|
6 812,63
|
- 36,46
|
931,00
|
Nasdaq
|
23 275,92
|
- 89,77
|
3 965,13
|
Nikkei
|
49 424,81
|
- 829,10
|
9 530,27
|
Dax
|
23 589,44
|
- 247,35
|
3 680,30
|
FTSE 100
|
9 702,53
|
- 17,98
|
1 529,51
|
CAC 40 INDEX
|
8 097,00
|
- 25,71
|
716,26
|
Shanghai Composite
|
3 892,55
|
3,95
|
540,79
|
Bist 100
|
11 116,45
|
217,75
|
1 285,89
|
RTS
|
1 089,33
|
11,55
|
196,11
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1612
|
0,0014
|
0,1258
|
USD/GBP
|
1,3219
|
- 0,0016
|
0,0703
|
JPY/USD
|
155,6300
|
- 0,5500
|
- 1,5700
|
RUB/USD
|
77,7067
|
0,1677
|
- 35,8133
|
TRY/USD
|
42,4608
|
- 0,0292
|
7,1008
|
CNY/USD
|
7,0746
|
0,0004
|
- 0,2254
Последние новости
09:54
ЕЦБ отказался гарантировать выплату Украине в размере 142 млрд евроДругие страны
09:39
Нефть марки Brent подорожала до $63,23 за баррельЭнергетика
09:38
МИД Азербайджана поздравил ОАЭ и Лаос с национальными праздникамиВнешняя политика
09:38
В Масаллы перевернулся автомобиль, один человек погибПроисшествия
09:34
Пролив Босфор временно закрыли из-за плотного туманаВ регионе
09:31
Налогоплательщиков переведут на электронную подачу информации об импортеБизнес
09:30
Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" сыграет с "Шахдаг Гусар", "Нефтчи" - с "Зиря"Футбол
09:27
ЕС предоставил порту Актау грант в размере 10 млн евроВ регионе
09:26