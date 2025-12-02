Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.12.2025)
Maliyyə
- 02 dekabr, 2025
- 08:46
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
63,21
|
0,83
|
- 11,43
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,40
|
0,85
|
- 12,32
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 246,50
|
- 8,40
|
1 605,50
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 289,33
|
- 427,09
|
4 745,11
|
S&P 500
|
6 812,63
|
- 36,46
|
931,00
|
Nasdaq
|
23 275,92
|
- 89,77
|
3 965,13
|
Nikkei
|
49 424,81
|
- 829,10
|
9 530,27
|
Dax
|
23 589,44
|
- 247,35
|
3 680,30
|
FTSE 100
|
9 702,53
|
- 17,98
|
1 529,51
|
CAC 40 INDEX
|
8 097,00
|
- 25,71
|
716,26
|
Shanghai Composite
|
3 892,55
|
3,95
|
540,79
|
Bist 100
|
11 116,45
|
217,75
|
1 285,89
|
RTS
|
1 089,33
|
11,55
|
196,11
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1612
|
0,0014
|
0,1258
|
USD/GBP
|
1,3219
|
- 0,0016
|
0,0703
|
JPY/USD
|
155,6300
|
- 0,5500
|
- 1,5700
|
RUB/USD
|
77,7067
|
0,1677
|
- 35,8133
|
TRY/USD
|
42,4608
|
- 0,0292
|
7,1008
|
CNY/USD
|
7,0746
|
0,0004
|
- 0,2254
