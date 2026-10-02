Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.10.2026)
Финансы
- 02 октября, 2026
- 09:09
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
102,27
|
5,30
|
41,42
|
WTI (долл/барр)
|
92,58
|
3,37
|
35,16
|
Золото (долл/унция)
|
4 214,90
|
9,10
|
- 126,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
50 926,56
|
20,51
|
2 863,27
|
S&P 500
|
7 666,45
|
14,91
|
820,95
|
Nasdaq
|
26 871,60
|
10,54
|
3 629,61
|
Nikkei
|
68 268,55
|
- 408,89
|
17 929,07
|
Dax
|
24 939,35
|
- 259,84
|
448,94
|
FTSE 100
|
10 428,27
|
- 177,73
|
496,89
|
CAC 40 INDEX
|
7 835,31
|
- 129,20
|
- 314,19
|
Shanghai Composite
|
3 842,99
|
10,33
|
- 125,85
|
Bist 100
|
12 249,04
|
301,86
|
987,52
|
RTS
|
862,25
|
7,67
|
- 251,88
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1252
|
- 0,0069
|
- 0,0493
|
USD/GBP
|
1,3209
|
- 0,0043
|
- 0,0264
|
JPY/USD
|
157,8500
|
- 0,3700
|
1,4000
|
RUB/USD
|
84,0690
|
0,5912
|
5,3190
|
TRY/USD
|
49,1407
|
0,1054
|
6,1845
|
CNY/USD
|
6,7064
|
0,0000
|
- 0,2826
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (02.10.2026)
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