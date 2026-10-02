İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.10.2026)

    Maliyyə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 09:03
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün

    qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    102,27

    5,30

    41,42

    Neft WTI (dollar/barel)

    92,58

    3,37

    35,16

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 214,90

    9,10

    - 126,20

    İndekslər

    Dow-Jones

    50 926,56

    20,51

    2 863,27

    S&P 500

    7 666,45

    14,91

    820,95

    Nasdaq

    26 871,60

    10,54

    3 629,61

    Nikkei

    68 268,55

    - 408,89

    17 929,07

    Dax

    24 939,35

    - 259,84

    448,94

    FTSE 100

    10 428,27

    - 177,73

    496,89

    CAC 40 INDEX

    7 835,31

    - 129,20

    - 314,19

    Shanghai Composite

    3 842,99

    10,33

    - 125,85

    Bist 100

    12 249,04

    301,86

    987,52

    RTS

    862,25

    7,67

    - 251,88

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1252

    - 0,0069

    - 0,0493

    USD/GBP

    1,3209

    - 0,0043

    - 0,0264

    JPY/USD

    157,8500

    - 0,3700

    1,4000

    RUB/USD

    84,0690

    0,5912

    5,3190

    TRY/USD

    49,1407

    0,1054

    6,1845

    CNY/USD

    6,7064

    0,0000

    - 0,2826
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (02.10.2026)
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