Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.10.2025)
Финансы
- 02 октября, 2025
- 09:16
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (доллар/баррель)
|
65,71
|
0,36
|
- 8,93
|
WTI (доллар/баррель)
|
62,11
|
0,33
|
- 9,61
|
Золото (доллар/унция)
|
3 887,80
|
- 9,70
|
1 246,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 441,10
|
43,21
|
3 896,88
|
S&P 500
|
6 711,20
|
22,74
|
829,57
|
Nasdaq
|
22 755,16
|
95,15
|
3 444,37
|
Nikkei
|
44 550,85
|
- 381,78
|
4 656,31
|
Dax
|
24 113,62
|
232,90
|
4 204,48
|
FTSE 100
|
9 446,43
|
96,00
|
1 273,41
|
CAC 40 INDEX
|
7 966,95
|
71,01
|
586,21
|
Shanghai Composite
|
3 882,78
|
0,00
|
531,02
|
Bist 100
|
11 220,22
|
208,10
|
1 389,66
|
RTS
|
1 023,28
|
- 0,47
|
130,06
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1736
|
0,0000
|
0,1382
|
USD/GBP
|
1,3478
|
0,0000
|
0,0962
|
JPY/USD
|
147,1200
|
0,0500
|
- 10,0800
|
RUB/USD
|
81,8770
|
- 0,9800
|
- 31,6430
|
TRY/USD
|
41,5969
|
0,0600
|
6,2369
|
CNY/USD
|
7,1214
|
0,0000
|
- 0,1786
