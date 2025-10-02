Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.10.2025)

    Финансы
    • 02 октября, 2025
    • 09:16
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.10.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (доллар/баррель)

    65,71

    0,36

    - 8,93

    WTI (доллар/баррель)

    62,11

    0,33

    - 9,61

    Золото (доллар/унция)

    3 887,80

    - 9,70

    1 246,80

    Индексы

    Dow-Jones

    46 441,10

    43,21

    3 896,88

    S&P 500

    6 711,20

    22,74

    829,57

    Nasdaq

    22 755,16

    95,15

    3 444,37

    Nikkei

    44 550,85

    - 381,78

    4 656,31

    Dax

    24 113,62

    232,90

    4 204,48

    FTSE 100

    9 446,43

    96,00

    1 273,41

    CAC 40 INDEX

    7 966,95

    71,01

    586,21

    Shanghai Composite

    3 882,78

    0,00

    531,02

    Bist 100

    11 220,22

    208,10

    1 389,66

    RTS

    1 023,28

    - 0,47

    130,06

    Валюта

    USD/EUR

    1,1736

    0,0000

    0,1382

    USD/GBP

    1,3478

    0,0000

    0,0962

    JPY/USD

    147,1200

    0,0500

    - 10,0800

    RUB/USD

    81,8770

    - 0,9800

    - 31,6430

    TRY/USD

    41,5969

    0,0600

    6,2369

    CNY/USD

    7,1214

    0,0000

    - 0,1786
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (02.10.2025)

