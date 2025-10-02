Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.10.2025)
Maliyyə
- 02 oktyabr, 2025
- 09:04
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
65,71
|
0,36
|
- 8,93
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
62,11
|
0,33
|
- 9,61
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 887,80
|
- 9,70
|
1 246,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 441,10
|
43,21
|
3 896,88
|
S&P 500
|
6 711,20
|
22,74
|
829,57
|
Nasdaq
|
22 755,16
|
95,15
|
3 444,37
|
Nikkei
|
44 550,85
|
- 381,78
|
4 656,31
|
Dax
|
24 113,62
|
232,90
|
4 204,48
|
FTSE 100
|
9 446,43
|
96,00
|
1 273,41
|
CAC 40 INDEX
|
7 966,95
|
71,01
|
586,21
|
Shanghai Composite
|
3 882,78
|
0,00
|
531,02
|
Bist 100
|
11 220,22
|
208,10
|
1 389,66
|
RTS
|
1 023,28
|
- 0,47
|
130,06
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1736
|
0,0000
|
0,1382
|
USD/GBP
|
1,3478
|
0,0000
|
0,0962
|
JPY/USD
|
147,1200
|
0,0500
|
- 10,0800
|
RUB/USD
|
81,8770
|
- 0,9800
|
- 31,6430
|
TRY/USD
|
41,5969
|
0,0600
|
6,2369
|
CNY/USD
|
7,1214
|
0,0000
|
- 0,1786
