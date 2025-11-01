Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.11.2025)
Финансы
- 01 ноября, 2025
- 09:12
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
64,77
|
0,13
|
-9,87
|
WTI (долл/барр)
|
60,98
|
0,82
|
-10,74
|
Золото (долл/унция)
|
3 996,50
|
-17,50
|
1 355,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 562,87
|
40,75
|
5 018,65
|
S&P 500
|
6 840,20
|
17,86
|
958,57
|
Nasdaq
|
23 724,96
|
143,82
|
4 414,17
|
Nikkei
|
52 411,34
|
230,41
|
12 516,80
|
Dax
|
23 958,30
|
-160,59
|
4 049,16
|
FTSE 100
|
9 717,25
|
-42,81
|
1 544,23
|
CAC 40 INDEX
|
8 121,07
|
-36,22
|
740,33
|
Shanghai Composite
|
3 954,79
|
-6,83
|
603,03
|
Bist 100
|
10 971,52
|
134,22
|
1 140,96
|
RTS
|
982,39
|
-18,39
|
89,17
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1537
|
-0,0034
|
0,1183
|
USD/GBP
|
1,3152
|
-0,0003
|
0,0636
|
JPY/USD
|
153,9900
|
0,0200
|
-3,2100
|
RUB/USD
|
80,8511
|
0,8386
|
-32,6689
|
TRY/USD
|
42,0620
|
0,0199
|
6,7020
|
CNY/USD
|
7,1199
|
0,0096
|
-0,1801
