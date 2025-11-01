İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.11.2025)

    Maliyyə
    • 01 noyabr, 2025
    • 09:03
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.11.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,77

    0,13

    -9,87

    Neft WTI (dollar/barel)

    60,98

    0,82

    -10,74

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 996,50

    -17,50

    1 355,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 562,87

    40,75

    5 018,65

    S&P 500

    6 840,20

    17,86

    958,57

    Nasdaq

    23 724,96

    143,82

    4 414,17

    Nikkei

    52 411,34

    230,41

    12 516,80

    Dax

    23 958,30

    -160,59

    4 049,16

    FTSE 100

    9 717,25

    -42,81

    1 544,23

    CAC 40 INDEX

    8 121,07

    -36,22

    740,33

    Shanghai Composite

    3 954,79

    -6,83

    603,03

    Bist 100

    10 971,52

    134,22

    1 140,96

    RTS

    982,39

    -18,39

    89,17

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1537

    -0,0034

    0,1183

    USD/GBP

    1,3152

    -0,0003

    0,0636

    JPY/USD

    153,9900

    0,0200

    -3,2100

    RUB/USD

    80,8511

    0,8386

    -32,6689

    TRY/USD

    42,0620

    0,0199

    6,7020

    CNY/USD

    7,1199

    0,0096

    -0,1801
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (01.11.2025)

