Китай запустил торги нефтяным фьючерсом в юанях

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Торги нефтяным фьючерсом, номинированным в юанях, начались сегодня на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) - дочерней компании Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, церемонии запуска состоялась на площадке в деловом районе Пудун.

Выступивший на открытии торгов глава Госкомитета по контролю за ценными бумагами КНР Лю Шиюй подчеркнул, что регулятор "полон решимости и обладает возможностями для того, чтобы должным образом построить и наладить работу нефтяного фьючерсного рынка с китайской спецификой". По его словам, этот вопрос курируется на самом высоком уровне. Чиновник подчеркнул, что подготовка к запуску нефтяного фьючерса в юанях заняла 17 лет.

В церемонии открытия принял участие также секретарь парткома города Шанхай Ли Цян, представители различных государственных ведомств и частных финансовых структур.

Как сообщает биржа, объем контракта составит 1 тыс. баррелей, минимальный шаг цены - 0,1 юаня за баррель. Поставки будут осуществляться из портов Омана, Катара, Йемена, Ирака (Басра) и Восточного Китая.