Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Kapital Bank удостоен премии "Milli KSM – 2018" который проводится впервые в Азербайджане. Центр для пенсионеров "Yaşa" ("Живи!") победил в номинации "Проект года по интегрированию пожилых людей в общество". Мероприятие проводилось при поддержке государственных ведомств и частных компаний.

Основной целью центра "Yaşa" является организация соответствующих мероприятий с целью предоставления досуга для людей пенсионного возраста, обеспечения активного участия пожилых людей в социально-экономической, политической и культурной жизни страны, а также возможностей для их образования и занятости. В настоящее время более 800 человек являются активными членами центра. В обучениях, посвященных различным темам, каждый день принимают участие около 40–50 человек.

Следует отметить, что центр функционирует при поддержке Kapital Bank инициативной группой "Üçüncü Bahar" ("Третья весна"), также министерства труда и социальной защиты населения. Центр расположен в департаменте Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханова, ул. Я. Алиева,1).

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.