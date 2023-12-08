Kapital Bank не планирует покупать "Нахчыван банк"

ОАО Kapital Bank приобрел долю портфеля потребительских кредитов ОАО "Нахчыван банк" на сумму почти 60 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов.
Гусейнов также отметил, что возглавляемая им кредитная организация не намерена покупать региональный банк: "Покупка "Нахчыван банка" не входит в нашу стратегию. Мы можем вести переговоры о приобретении любого актива в различных банковских и небанковских кредитных организациях. Однако мы не намерены покупать банк ни в Азербайджане, ни в другой стране".