© Report

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ По случаю праздника Новруз Kapital Bank будет работать в праздничные дни.

Обслуживание клиентов в Kapital Bank будет проходить по следующему графику: филиалы "Гара Гараев", "Шуша", "Хазар", "Бакыханов", "Бинагади", "Ахмедли", "Сураханы", "Ясамал", "Браво", "Браво 2", "Гарадаг", "Абшерон", "Сумгайыт", "Агджабеди", "Барда", "Гянджа", "Кяпяз", "Мингячевир", "Лянкяран", "Масаллы", "Губадлы", "Агдам", "Бейлаган", "Билясувар", "Джалилабад", "Физули", "Геранбой", "Имишли", "Гябяля", "Губа", "Сабирабад", "Сальян", "Шеки", "Шамкир", "Ширван", "Хачмаз" и "Евлах" будут работать 22, 23 и 26 марта. Филиалы "Браво" и "Браво 2" - также 20, 21 и 25 марта.

Kapital Bank поздравляет Азербайджанский народ с праздником Новруз, желает всем здоровья, благополучия и новых успехов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.