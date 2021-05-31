Какое место занял Азербайджан в мировом рейтинге доступности ипотеки

Азербайджан в глобальном рейтинге доступности ипотеки занял 82-е место из 109, ухудшив позиции на 2 ступени.

Азербайджан в глобальном рейтинге доступности ипотеки занял 82-е место из 109, ухудшив позиции на 2 ступени.

Как передает Report со ссылкой на Numbeo, являющимся крупнейшей в мире базой данных о стоимости и о качестве жизни.

Среди стран постсоветского пространства более сильные позиции отмечены у России (65-е место), Молдовы (73-е место), Казахстана (74-е место). Уступили Азербайджану Грузия (83-е место), Украина (91-е место), Армения (93-е место), Беларусь (96-е место), Кыргызстан (98-е место), Узбекистан (102-е место).

В ТОП-5 стран в рейтинге доступности ипотеки входят Саудовская Аравия, Пуэрто-Рико, США, ОАЭ и Дания. Последними в рейтинге следуют Аргентина, Иран, Сирия, Шри-Ланка и Камбоджа.

Отметим, что банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-марте 2021 года выдали ипотечных кредитов на сумму 97,5 млн манатов, что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года.

При этом в марте текущего года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 39,8 млн манатов. АИКГФ за три месяца этого года рефинансировал кредитов на сумму 58,3 млн манатов (рост в 4,1 раза по сравнению с январем-мартом 2020 года).

Фонд в марте текущего года не получал из госбюджета Азербайджана средства для финансирования социальной ипотеки.

В 2020 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 257,5 млн манатов.

Напомним, что ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный взнос составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный взнос составляет 10%.