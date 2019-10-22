ТОП-10 стран, которые повлияют на глобальный рост экономики в 2024 году

Драйверами роста мировой экономики в 2024 году станут Китай, Индия, США, Индонезия и Россия.

Как передает Report со ссылкой на прогнозы МВФ, на глобальный рост также повлияют Бразилия, Германия, Турция, Япония и Египет.

Темпы экономического роста в Китае ожидаются на уровне 28,3%, Индии - 15,5%, США - 9,2%, Индонезии - 3,7%, России - 2%, Бразилии - 1,8%, Германии - 1,6%, Турции - 1,6%, Японии - 1,6% и Египте - 1,5%.

По прогнозам МВФ, в ТОП-20 в основном попадут развивающиеся государства, к примеру, Мексика, Египет, Пакистан и Филиппины.

Примечательно, что львиную долю США уступят Индии. Через пять лет американский показатель экономического роста может снизиться примерно с 14% до 9%. В то время как у азиатской страны, наоборот, подскочит до 15,5%.

Британия с 9-го места по доле вклада в мировую экономику, как предполагается, опустится на 13-е. Основная причина – это Brexit.

Как прогнозируют аналитики МВФ, к 2024-му году список ТОП-20 государств, драйверы глобального ВВП, покинут Испания, Польша, Канада и Вьетнам. Между тем, в течение ближайших пяти лет мировая экономика может ослабнуть. В частности из-за неопределенностей касательно международной торговли. Напомним, ранее в МВФ прогнозировали, что в этом году глобальная экономика снизится до 3% - до минимума со времен финансового кризиса в 2008 году.