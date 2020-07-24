Ипотечное кредитование в Азербайджане по гослинии сократилось почти на 7%

Сумма кредитов, рефинансируемых фондом, сократилась по сравнению с прошлым годом

В январе-июне этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) выдано ипотечных кредитов на 93,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 6,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период сумма кредитов, рефинансируемых фондом, сократилась по сравнению с прошлым годом примерно в 7,6 раза и составила 17,8 млн манатов, привлеченных путем выпуска облигаций на рынке ценных бумаг увеличилась в 2,5 раза и составила 100 млн манатов.

В отчетном периоде средства, выделенные фонду из госбюджета, увеличились на 89% и составили 75,6 млн манатов.