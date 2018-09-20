Инвестиции в финансовый сектор Азербайджана возросли

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в финансовый и страховой сектор Азербайджана в январе-августе возрос в 2,7 раза и составил 7,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, на долю финансовой и страховой деятельности пришлось 0,1% средств из всех источников финансирования в основной капитал за 8 месяцев.

Отметим, что из средств, направленных в основной капитал в январе-августе 2018 года, 54,9% потрачено на промышленность, 19,6% - строительство, 13,4% - транспортное и складское хозяйство, 1,5% - здравоохранение, 1,3% - образование, по 0,5% - административные и вспомогательные услуги, отдых, развлечение и искусство, 0,4% - торговля, ремонт транспортных средств, 0,2% - размещение туристов и общественное питание, по 0,1% - финансы и страхование, услуги в прочих секторах.