Николас Мадуро предстанет перед судом США по новым обвинениям
- 15 октября, 2026
- 14:17
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Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес 15 октября предстанут перед федеральным судом Нью-Йорка по новым обвинениям в сговоре с целью применения пыток в отношении политических оппонентов.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
По данным прокуратуры США, Мадуро отдавал распоряжения о применении пыток к оппозиционным политикам и военнослужащим в Венесуэле, подозреваемым в подготовке заговоров против него. Следствие также утверждает, что его супруга поддерживала эти действия.
Мадуро и Флорес отвергают предъявленные обвинения.
В случае признания виновными по всем пунктам каждому из них грозит не менее 50 лет лишения свободы.
Напомним, что 3 января 2026 года американские военные захватили Мадуро и его супругу в Каракасе и доставили в США, где им были предъявлены обвинения в причастности к наркоторговле.
Судебный процесс по существу назначен на 1 июня 2027 года.