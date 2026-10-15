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    Николас Мадуро предстанет перед судом США по новым обвинениям

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 14:17
    Николас Мадуро предстанет перед судом США по новым обвинениям

    Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес 15 октября предстанут перед федеральным судом Нью-Йорка по новым обвинениям в сговоре с целью применения пыток в отношении политических оппонентов.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    По данным прокуратуры США, Мадуро отдавал распоряжения о применении пыток к оппозиционным политикам и военнослужащим в Венесуэле, подозреваемым в подготовке заговоров против него. Следствие также утверждает, что его супруга поддерживала эти действия.

    Мадуро и Флорес отвергают предъявленные обвинения.

    В случае признания виновными по всем пунктам каждому из них грозит не менее 50 лет лишения свободы.

    Напомним, что 3 января 2026 года американские военные захватили Мадуро и его супругу в Каракасе и доставили в США, где им были предъявлены обвинения в причастности к наркоторговле.

    Судебный процесс по существу назначен на 1 июня 2027 года.

    Николас Мадуро Силия Форес Венесуэла Соединенные Штаты Америки (США)
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