Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Сергеенко: СВМДА - одна из наиболее инклюзивных платформ в формирующейся архитектуре безопасности

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 13:57
    Сергеенко: СВМДА - одна из наиболее инклюзивных платформ в формирующейся архитектуре безопасности

    СВМДА является одной из наиболее инклюзивных платформ в формирующейся архитектуре безопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, выступая на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По его словам, сегодня международные отношения все чаще характеризуются не доверием и сотрудничеством, а наращиванием вооружений и строительством новых заграждений.

    "В этой связи Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии представляет собой одну из наиболее инклюзивных платформ в рамках формирующейся архитектуры безопасности. Заявленная цель расширения сотрудничества путем выработки многосторонних подходов по продвижению мира, безопасности и стабильности в Азии является одним из приоритетов внешней политики нашей страны", - сказал он.

    По его словам, Беларусь выступает за продвижение инициатив по синхронизации работы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии с другими региональными и международными организациями, такими как Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз.

    "Полагаю, это позволит качественно объединить усилия по созданию единой системы логистических маршрутов, торговых преференций, промышленных и экономических цепочек на пространстве Евразии", - добавил он.

    Сергеенко также поблагодарил руководство Азербайджана за гостеприимство и высокий уровень организации саммита.

    Игорь Сергеенко Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Sergeyenko: AQEM təhlükəsizlik arxitekturasının ən inklüziv platformalarından biridir
    Sergeyenko: CICA among most inclusive platforms in emerging security architecture
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