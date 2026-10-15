Сергеенко: СВМДА - одна из наиболее инклюзивных платформ в формирующейся архитектуре безопасности

СВМДА является одной из наиболее инклюзивных платформ в формирующейся архитектуре безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, выступая на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, сегодня международные отношения все чаще характеризуются не доверием и сотрудничеством, а наращиванием вооружений и строительством новых заграждений.

"В этой связи Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии представляет собой одну из наиболее инклюзивных платформ в рамках формирующейся архитектуры безопасности. Заявленная цель расширения сотрудничества путем выработки многосторонних подходов по продвижению мира, безопасности и стабильности в Азии является одним из приоритетов внешней политики нашей страны", - сказал он.

По его словам, Беларусь выступает за продвижение инициатив по синхронизации работы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии с другими региональными и международными организациями, такими как Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз.

"Полагаю, это позволит качественно объединить усилия по созданию единой системы логистических маршрутов, торговых преференций, промышленных и экономических цепочек на пространстве Евразии", - добавил он.

Сергеенко также поблагодарил руководство Азербайджана за гостеприимство и высокий уровень организации саммита.