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    Азербайджан возглавил Консультативный совет СНГ по труду и социальной защите

    Социальная защита
    • 15 октября, 2026
    • 14:18
    Азербайджан возглавил Консультативный совет СНГ по труду и социальной защите

    Председательство в Консультативном совете СНГ по труду, занятости и социальной защите населения перешло от Узбекистана к Азербайджану.

    Как сообщает Report, об этом объявили на 39-м заседании Совета в Баку.

    Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал о социальных реформах в Азербайджане. В 2018-2026 годах реализованы пять пакетов реформ, охвативших 4 млн человек. На них ежегодно дополнительно выделяется 8 млрд манатов. Подготовка шестого пакета, запланированного на следующий год, уже началась.

    Министр также сообщил о росте показателей занятости, заработных плат, пенсий и социальных выплат, а также о цифровизации государственных услуг. Более 90% услуг министерства доступны в электронном формате.

    Участники заседания обсудили развитие цифровых услуг в сфере труда и социальной защиты, статистический учет занятости на цифровых платформах, совершенствование социального партнерства и подготовку мероприятий к объявлению 2028 года Годом социального развития и качества жизни в СНГ.

    Представители стран СНГ также представили информацию о ситуации в социально-трудовой сфере и реализуемых мерах. Узбекистанской стороне вручили награды за вклад в сотрудничество в период ее председательства в Совете.

    Анар Алиев Содружество независимых государств (СНГ)
    MDB Məşvərət Şurasına sədrlik Özbəkistandan Azərbaycana keçib
    Azerbaijan takes over chairmanship of CIS Advisory Council on Labour and Social Protection
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