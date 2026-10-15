Азербайджан возглавил Консультативный совет СНГ по труду и социальной защите

Председательство в Консультативном совете СНГ по труду, занятости и социальной защите населения перешло от Узбекистана к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом объявили на 39-м заседании Совета в Баку.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал о социальных реформах в Азербайджане. В 2018-2026 годах реализованы пять пакетов реформ, охвативших 4 млн человек. На них ежегодно дополнительно выделяется 8 млрд манатов. Подготовка шестого пакета, запланированного на следующий год, уже началась.

Министр также сообщил о росте показателей занятости, заработных плат, пенсий и социальных выплат, а также о цифровизации государственных услуг. Более 90% услуг министерства доступны в электронном формате.

Участники заседания обсудили развитие цифровых услуг в сфере труда и социальной защиты, статистический учет занятости на цифровых платформах, совершенствование социального партнерства и подготовку мероприятий к объявлению 2028 года Годом социального развития и качества жизни в СНГ.

Представители стран СНГ также представили информацию о ситуации в социально-трудовой сфере и реализуемых мерах. Узбекистанской стороне вручили награды за вклад в сотрудничество в период ее председательства в Совете.