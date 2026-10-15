Россия предложила развивать СВМДА по общеевразийскому вектору
- 15 октября, 2026
- 14:33
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Трансформация СВМДА в общеевразийском направлении является велением времени и естественным путем развития объединения.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
"Наши усилия направлены на создание на Евразийском континенте стабильной и предсказуемой политико-экономической среды, которая способствовала бы углублению взаимовыгодного практического сотрудничества", - сказал он.
Лавров пригласил партнеров присоединиться к разработке универсального для Евразии политического документа о многообразии и многополярности в XXI веке.
По его словам, проект обсуждался с рядом стран на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дискуссии продолжатся в рамках IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая состоится в начале ноября.
Глава МИД России подчеркнул возрастающую роль региональных организаций, ориентированных на развитие практического сотрудничества.
"Тон здесь задают такие структуры, как Шанхайская организация сотрудничества с ее многовекторным мандатом", - отметил министр.
По словам Лаврова, повестка ШОС во многом пересекается с деятельностью СВМДА, а в аналогичной парадигме функционирует Евразийский экономический союз.
"Неслучайно три указанные интеграционные платформы установили связи между собой и стремятся к их расширению с перспективой формирования единой сети партнерских механизмов", - сказал он.
Лавров добавил, что СВМДА также может стать частью этой сети. У объединения уже налажены рабочие контакты с Евразийской экономической комиссией, Секретариатом ШОС и Региональной антитеррористической структурой ШОС.
"Убеждены, что трансформация СВМДА по общеевразийскому вектору - это веление времени, объективный и естественный путь развития нашего объединения", - заявил глава МИД России.