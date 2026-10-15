Беларусь отметила лидерство Азербайджана в преобразовании СВМДА
- 15 октября, 2026
- 14:02
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Азербайджан играет ведущую роль в продвижении инициативы по преобразованию СВМДА в полноценную международную организацию.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
"Мы приветствуем инициативы Совещания, направленные на его дальнейшее преобразование в полноценную международную организацию. Этому, безусловно, способствовало эффективное председательство Азербайджана, которое продолжится и в следующие два года. Азербайджан взял на себя лидерство в реализации данного предложения", - сказал он.
Сергеенко также подтвердил готовность Беларуси как государства-наблюдателя содействовать расширению практических направлений сотрудничества и активнее участвовать в реализации программ СВМДА.
Кроме того, он предложил усилить взаимодействие в вопросах формирования евразийской архитектуры многообразия и многополярности в XXI веке.