Беларусь отметила лидерство Азербайджана в преобразовании СВМДА

Азербайджан играет ведущую роль в продвижении инициативы по преобразованию СВМДА в полноценную международную организацию.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"Мы приветствуем инициативы Совещания, направленные на его дальнейшее преобразование в полноценную международную организацию. Этому, безусловно, способствовало эффективное председательство Азербайджана, которое продолжится и в следующие два года. Азербайджан взял на себя лидерство в реализации данного предложения", - сказал он.

Сергеенко также подтвердил готовность Беларуси как государства-наблюдателя содействовать расширению практических направлений сотрудничества и активнее участвовать в реализации программ СВМДА.

Кроме того, он предложил усилить взаимодействие в вопросах формирования евразийской архитектуры многообразия и многополярности в XXI веке.