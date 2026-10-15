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    Hyundai отзывает почти 95 тыс. автомобилей в США из-за риска возгорания

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 14:00
    Hyundai отзывает почти 95 тыс. автомобилей в США из-за риска возгорания

    Американское подразделение южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor отзывает 94 622 автомобиля в США из-за риска возгорания.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

    По данным регулятора, причиной отзыва стала вероятность перегрева электродвигателей регулировки передних сидений из-за заклинивания переключателя управления, что может привести к пожару.

    Отзыв затрагивает отдельные автомобили Hyundai Genesis 2015-2016 годов выпуска и Genesis G80 2017-2020 годов выпуска.

    Ведомство отметило, что Hyundai рекомендовала владельцам этих автомобилей до устранения неисправности парковать их на открытом воздухе, вдали от других транспортных средств и зданий.

    В настоящее время компания разрабатывает способ устранения неисправности.

    Hyundai Motor Отзыв автомобилей Соединенные Штаты Америки (США)
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