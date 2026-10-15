Индия и США завершили первый этап подготовки торгового соглашения

Первый этап подготовки торгового соглашения между Индией и США завершен, документ находится на стадии юридической доработки.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр торговли Индии Раджеш Агравал на брифинге для СМИ.

По его словам, переговоры с Вашингтоном продвигаются в правильном направлении: стороны рассчитывают завершить и подписать торговое соглашение в кратчайшие возможные сроки. Агравал добавил, что Индия добивается преференциального доступа на американский рынок и большей стабильности тарифов в рамках предлагаемого соглашения.

Госсекретарь США Марко Рубио посетит Индию и Узбекистан с 17 по 22 октября. В ходе визита он встретится с представителями правительств и деловых кругов для обсуждения сотрудничества в энергетике, коммерческих инвестиций и более широких экономических связей.