    Инвестиции Азербайджана в Израиль в I полугодии превысили $540 млн за счет "Тамар"

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 11:37
    Инвестиции Азербайджана в Израиль в первом полугодии 2025 года в размере $542,5 млн связаны с проектом разработки газового месторождения "Тамар" в Средиземном море.

    Как передает "Report", об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге.

    За отчетный период объем прямых зарубежных инвестиций Азербайджана составил $1,35 млрд.  

    Как сообщалось, 31 января этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала контракт с компанией "Union Energy" на приобретение 10% доли в проекте "Тамар", одном из крупнейших оффшорных газовых месторождений в Средиземном море.  

    Месторождение "Тамар", расположенное у побережья Израиля, является основным поставщиком природного газа в регионе. Оно играет важную роль в энергетической безопасности и экономическом росте. Оператором проекта "Тамар" является американская компания "Chevron".    

    Azərbaycan İsrailə investisiya qoyuluşunun mahiyyətini açıqlayıb
    Azerbaijan's investments in Israel in H1 exceed $540 million due to Tamar project

    Лента новостей