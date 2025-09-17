Инвестиции Азербайджана в Израиль в I полугодии превысили $540 млн за счет "Тамар"

Инвестиции Азербайджана в Израиль в первом полугодии 2025 года в размере $542,5 млн связаны с проектом разработки газового месторождения "Тамар" в Средиземном море.

Как передает "Report", об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге.

За отчетный период объем прямых зарубежных инвестиций Азербайджана составил $1,35 млрд.

Как сообщалось, 31 января этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала контракт с компанией "Union Energy" на приобретение 10% доли в проекте "Тамар", одном из крупнейших оффшорных газовых месторождений в Средиземном море.

Месторождение "Тамар", расположенное у побережья Израиля, является основным поставщиком природного газа в регионе. Оно играет важную роль в энергетической безопасности и экономическом росте. Оператором проекта "Тамар" является американская компания "Chevron".