İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Azərbaycan İsrailə investisiya qoyuluşunun mahiyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 11:07
    Azərbaycan İsrailə investisiya qoyuluşunun mahiyyətini açıqlayıb
    Samir Nəsirov

    Bu ilin I yarısında Azərbaycanın İsrailə yatırdığı 542,5 milyon ABŞ dolları investisiya Aralıq dənizində yerləşən İsrailin "Tamar" qaz yatağı layihəsi ilə bağlıdır. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında keçirilən brifinqdə qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib. 

    Hesabat dövründə Azərbaycan xaricə 1,35 milyard ABŞ dolları birbaşa investisiya yönəldib.

    Xatırladaq ki, bu il yanvarın 31-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) "Union Energy" şirkəti ilə Aralıq dənizində ən böyük ofşor qaz yataqlarından biri olan "Tamar" layihəsində 10 % payın alınması üçün müqavilə imzalayıb. İsrail sahillərində yerləşən "Tamar" yatağı regionun əsas təbii qaz təchizatçısıdır. O, enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi artımda mühüm rol oynayır. "Tamar" layihəsinin operatoru ABŞ-nin "Chevron" şirkətidir.

    Azərbaycan İsrail Tamar qaz layihəsi
    Инвестиции Азербайджана в Израиль в I полугодии превысили $540 млн за счет "Тамар"
    Azerbaijan's investments in Israel in H1 exceed $540 million due to Tamar project

    Son xəbərlər

    11:50

    AMB rəsmisi: "Bu il dövlət büdcəsinin profisitli olması gözlənilir"

    Maliyyə
    11:48

    Qətər İsrailin Qəzzaya hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    11:44

    Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:43

    Vüqar Bayramov: "Vergi güzəştinin müddəti uzadılmırsa, daha aşağı vergi dərəcələri tətbiq edilsin"

    Maliyyə
    11:38
    Foto

    Kiçik Mərdəkan qəsrində bərpa işlərinə başlanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    11:38

    "TuranBank" ECO Ticarət və İnkişaf Bankı ilə kredit sazişi imzalayıb

    Maliyyə
    11:37

    Azərbaycanın I yarımildə tədiyyə balansında 275 milyon dollar kəsir olub

    Maliyyə
    11:34

    İranda qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:31

    Azərbaycanın təkrar gəlirlər balansında I yarımildə 301 milyon dollar profisit olub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti