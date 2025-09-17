Azərbaycan İsrailə investisiya qoyuluşunun mahiyyətini açıqlayıb
- 17 sentyabr, 2025
- 11:07
Bu ilin I yarısında Azərbaycanın İsrailə yatırdığı 542,5 milyon ABŞ dolları investisiya Aralıq dənizində yerləşən İsrailin "Tamar" qaz yatağı layihəsi ilə bağlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında keçirilən brifinqdə qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.
Hesabat dövründə Azərbaycan xaricə 1,35 milyard ABŞ dolları birbaşa investisiya yönəldib.
Xatırladaq ki, bu il yanvarın 31-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) "Union Energy" şirkəti ilə Aralıq dənizində ən böyük ofşor qaz yataqlarından biri olan "Tamar" layihəsində 10 % payın alınması üçün müqavilə imzalayıb. İsrail sahillərində yerləşən "Tamar" yatağı regionun əsas təbii qaz təchizatçısıdır. O, enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi artımda mühüm rol oynayır. "Tamar" layihəsinin operatoru ABŞ-nin "Chevron" şirkətidir.