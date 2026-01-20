Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 27,8%

В Азербайджане в основной капитал в 2025 году было направлено 4 млрд 203,1 млн манатов из зарубежных источников, что на 27,8% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За отчетный период 4 млрд 048,4 млн манатов (96,3%) иностранных инвестиций принадлежали инвесторам из Великобритании, ОАЭ, Турции, России, США, Швейцарии, Японии, Ирана, Венгрии, Индии и Франции.

Объем общих инвестиций в основной капитал Азербайджана в прошлом году составил 21 млрд 226,1 млн манатов, что на 5,6% меньше по сравнению с 2024 годом. Инвестиции в нефтегазовый сектор в указанном периоде сократились на 10,3%, а в ненефтегазовый сектор - на 3,9%.