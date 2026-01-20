Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 28 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 20 yanvar, 2026
- 13:13
Ötən il Azərbaycanda əsas kapitala xarici mənbələrdən 4 milyard 203,1 milyon manat vəsait yönəldilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 27,8 % çoxdur.
Hesabat dövründə xarici investisiyaların 4 milyard 048,4 milyon manatı (96,3 %-i) Böyük Britaniya, BƏƏ, Türkiyə, Rusiya, ABŞ, İsveçrə, Yaponiya, İran, Macarıstan, Hindistan və Fransa sərmayədarlarına məxsus olub.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda əsas kapitala 21 milyard 226,1 milyon manat və yaxud 2024-cü illə müqayisədə 5,6 % az investisiya yönəldilib. Son 1 ildə neft-qaz sektoruna investisiyalar 10,3 %, qeyri neft-qaz sektoruna isə 3,9 % azalıb.
Son xəbərlər
13:50
Ermənistan Xarici Kəşfiyyat Xidməti: Parlament seçkiləri ilə əlaqədar hibrid təhdidlər güclənəcəkRegion
13:49
Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıbMaliyyə
13:45
Güclü qar səbəbindən Cəlilabadın 50-dən çox kəndi işıqsız qalıbEnergetika
13:38
Bakıda "Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi" İctimai Birliyi təsis olunubDaxili siyasət
13:37
"Qarabağ"ın legioneri: "Sabahkı matçda istədiklərimizi həyata keçirəcəyimizə inanırıq"Futbol
13:33
Qurban Qurbanov: "Ayntraxt"la oyun bizim üçün çox vacibdir"Futbol
13:32
Bakıda iki bacı, Mingəçevirdə 44 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölübHadisə
13:30
Xankəndi şəhərinə ilk köç olacaqDaxili siyasət
13:20