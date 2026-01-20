İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 28 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 20 yanvar, 2026
    • 13:13
    Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 28 %-ə yaxın artıb

    Ötən il Azərbaycanda əsas kapitala xarici mənbələrdən 4 milyard 203,1 milyon manat​​​​​ vəsait yönəldilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 27,8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə xarici investisiyaların 4 milyard 048,4 milyon manatı (96,3 %-i) Böyük Britaniya, BƏƏ, Türkiyə, Rusiya, ABŞ, İsveçrə, Yaponiya, İran, Macarıstan, Hindistan və Fransa sərmayədarlarına məxsus olub.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda əsas kapitala 21 milyard 226,1 milyon manat və yaxud 2024-cü illə müqayisədə 5,6 % az investisiya yönəldilib. Son 1 ildə neft-qaz sektoruna investisiyalar 10,3 %, qeyri neft-qaz sektoruna isə 3,9 % azalıb.

