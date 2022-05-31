Иностранцы в шесть раз увеличили операции с банковскими картами в Азербайджане

Объем операций, совершенных иностранными гражданами в Азербайджане с использованием банковских карт, в январе-апреле составил 686,3 млн манатов.

Объем операций, совершенных иностранными гражданами в Азербайджане с использованием банковских карт, в январе-апреле составил 686,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно документу, это в 6,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле сумма транзакций, выполненных иностранными гражданами в Азербайджане с помощью банковских карт, составила 136,6 млн манатов. Это в 4,8 раза больше, чем год назад.