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ING Group понизил прогноз инфляции в Азербайджане на 2024 год

ING Group понизил прогноз инфляции в Азербайджане на 2024 год Нидерландская ING Group прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 5% в 2024 году и 5,6% в 2025 году.
Финансы
11 января 2024 г. 12:33
ING Group понизил прогноз инфляции в Азербайджане на 2024 год

Нидерландская ING Group прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 5% в 2024 году и 5,6% в 2025 году.

Как сообщает Report, по сравнению с прогнозом, опубликованным в августе прошлого года, на этот год он снизился на 1 процентный пункт, но по следующему году остался неизменным.

Согласно прогнозу, среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 6,2% в первом квартале 2024 года и 2,6% - во втором квартале.

Министерство экономики ожидает, что годовая инфляция в стране составит 5,3 % в 2024 году и 4,9 % в 2025 году.

Организация Объединенных Наций (ООН) ожидает, что среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 5,9 % в этом году и снизится до 3,9 % в 2025 году.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане снизится до 4,7 % в этом году и составит 5 % в 2025 году.

По оценкам Всемирного банка, среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 5,8 % в 2024 году и 5,2 % в 2025 году.

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Версия на английском языке ING lowers inflation forecast in Azerbaijan for 2024
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