ING: Центробанк Азербайджана во II кв. сохранит учетную ставку уровне 6,5%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) во втором квартале 2026 года сохранит учетную ставку на уровне 6,5%.

Как сообщает Report, таковы ожидания нидерландской ING Group.

Согласно прогнозам группы, ЦБА может понизить учетную ставку в третьем квартале на 25 базисных пункта - до 6,25% и сохранить ее на этом уровне до первого квартала 2027 года. Во втором квартале 2027 года возможно снижение ставки еще на 25 б.п. - до 6% с сохранением этого уровня до конца года.

Напомним, что правление ЦБА на последнем заседании 4 февраля приняло решение о снижении учетной ставки на 25 б.п. - до 6,5%.

Отметим, что в 2025 году Центробанк Азербайджана провел 8 заседаний, посвященных учетной ставке. На 6 из них ставка не менялась, а два раза - принималось решение о снижении ставки (каждый раз на 25 б.п.).

В 2026 году Центробанк также проведет 8 заседаний, посвященных учетной ставке. Ближайшее заседание по параметрам процентного коридора состоится 2 апреля.