    ING: Центробанк Азербайджана во II кв. сохранит учетную ставку уровне 6,5%

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) во втором квартале 2026 года сохранит учетную ставку на уровне 6,5%.

    Как сообщает Report, таковы ожидания нидерландской ING Group.

    Согласно прогнозам группы, ЦБА может понизить учетную ставку в третьем квартале на 25 базисных пункта - до 6,25% и сохранить ее на этом уровне до первого квартала 2027 года. Во втором квартале 2027 года возможно снижение ставки еще на 25 б.п. - до 6% с сохранением этого уровня до конца года.

    Напомним, что правление ЦБА на последнем заседании 4 февраля приняло решение о снижении учетной ставки на 25 б.п. - до 6,5%.

    Отметим, что в 2025 году Центробанк Азербайджана провел 8 заседаний, посвященных учетной ставке. На 6 из них ставка не менялась, а два раза - принималось решение о снижении ставки (каждый раз на 25 б.п.).

    В 2026 году Центробанк также проведет 8 заседаний, посвященных учетной ставке. Ближайшее заседание по параметрам процентного коридора состоится 2 апреля.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Учетная ставка Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group
    Ты - Король

