İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ING: AMB II rübdə uçot dərəcəsini 6,5 % səviyyəsində saxlayacaq

    Maliyyə
    • 19 mart, 2026
    • 10:03
    ING: AMB II rübdə uçot dərəcəsini 6,5 % səviyyəsində saxlayacaq

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu ilin II rübündə uçot dərəcəsini 6,5 % səviyyəsində saxlayacaq.

    Bu barədə "Report" Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group"a istinadən xəbər verir.

    Qrupun proqnozlarına görə, AMB III rübdə uçot dərəcəsini 25 baza bəndi azaldaraq 6,25 %-ə endirə və onu 2027-ci ilin I rübünə qədər bu səviyyədə saxlaya bilər. 2027-ci ilin II rübündə dərəcənin daha 25 baza bəndi azaldılaraq 6 %-ə endirilməsi və ilin sonunadək bu səviyyədə saxlanılması mümkündür.

    Xatırladaq ki, AMB-nin İdarə Heyəti fevralın 4-də keçirilən sonuncu iclasında uçot dərəcəsinin 0,25 faiz bəndi azaldılaraq 6,5 %-ə endirilməsi barədə qərar qəbul edib.

    Ötən il tənzimləyici qurum uçot dərəcəsinə həsr olunmuş 8 iclas keçirib. Onlardan 6-da dərəcə dəyişməyib, 2 dəfə isə dərəcənin azaldılması (hər dəfə 25 baza bəndi) barədə qərar qəbul edilib.

    AMB bu il də uçot dərəcəsinə həsr olunmuş 8 iclas keçirəcək. Faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar barədə məlumat aprelin 2-də ictimaiyyətə açıqlanacaq.

    Uçot dərəcəsi ING Group Azərbaycan Mərkəzi Bankı
    ING: Центробанк Азербайджана во II кв. сохранит учетную ставку уровне 6,5%
    ING: Central Bank of Azerbaijan to keep key rate at 6.5% in 2Q26

    Son xəbərlər

    10:20

    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya taxılı Biləcəridən yola salınıb

    İnfrastruktur
    10:17

    Səudiyyə Ərəbistanında "Samref" NEZ hava hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    10:12

    Səhiyyə Nazirliyi bayram günləri ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Sağlamlıq
    10:03

    ING: AMB II rübdə uçot dərəcəsini 6,5 % səviyyəsində saxlayacaq

    Maliyyə
    10:00

    Azərbaycanın U-19 yığmasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    10:00

    Çöldə bahar, "İrşad"da isə "Yaşıl Cümə" havası var!

    Biznes
    10:00
    Foto

    Ramin Məmmədov Salyandakı məscidlərin fəaliyyəti ilə tanış olub

    Din
    09:57

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVIII turun son oyunu keçiriləcək

    Komanda
    09:55

    Azərbaycan neftinin qiyməti 118 dollara yaxınlaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti