Инфляция в еврозоне в марте замедлилась до 2,4%

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 2,4% в годовом выражении.

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 2,4% в годовом выражении.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в предварительном отчете статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февралем, когда она составила 2,6%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что мартовская инфляция останется на уровне 2,6%.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в прошлом месяце были минимальными с ноября прошлого года. Повышение стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в марте замедлилось до 2,7% с 3,9% месяцем ранее, промышленной продукции - до 1,1% с 1,6%. Цены на энергоносители опустились на 1,8% (-3,7% в феврале), услуги подорожали на 4%, как и месяцем ранее.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в марте замедлился до минимальных с февраля 2022 года 2,9% с 3,1% месяцем ранее. Эксперты ожидали ослабления базовой инфляции до 3%.

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 0,8% в помесячном выражении - максимально за год. В феврале они повысились на 0,6%.