Индия подтвердила статус самой быстрорастущей экономики

Международный валютный фонд (МВФ) в июльском прогнозе подтвердил статус Индии как самой быстрорастущей экономики мира.

Международный валютный фонд (МВФ) в июльском прогнозе подтвердил статус Индии как самой быстрорастущей экономики мира.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

МВФ повысил прогноз роста Индии в 2023 году на 20 базисных пунктов, до 6,1 процента. Пересмотр оценок отражает динамику более сильного, чем ожидалось, роста в четвертом квартале прошлого года на фоне увеличения внутренних инвестиций.

По сравнению с апрельским прогнозом ожидания на текущий год были увеличены на 0,2 процента, рост экономики страны в 2024 году по-прежнему оценивается в 6,3 процента.