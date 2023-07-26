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Индия подтвердила статус самой быстрорастущей экономики

Индия подтвердила статус самой быстрорастущей экономики Международный валютный фонд (МВФ) в июльском прогнозе подтвердил статус Индии как самой быстрорастущей экономики мира.
Финансы
26 июля 2023 г. 14:42
Индия подтвердила статус самой быстрорастущей экономики

Международный валютный фонд (МВФ) в июльском прогнозе подтвердил статус Индии как самой быстрорастущей экономики мира.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

МВФ повысил прогноз роста Индии в 2023 году на 20 базисных пунктов, до 6,1 процента. Пересмотр оценок отражает динамику более сильного, чем ожидалось, роста в четвертом квартале прошлого года на фоне увеличения внутренних инвестиций.

По сравнению с апрельским прогнозом ожидания на текущий год были увеличены на 0,2 процента, рост экономики страны в 2024 году по-прежнему оценивается в 6,3 процента.

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Версия на английском языке India confirmed as world’s fastest growing economy

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