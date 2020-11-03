Индекс Dow Jones поднялся на 1,14% после открытия Нью-Йоркской биржи

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 3,42%, фьючерсов на золото - на 0,79%

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 306,73 пункта, или на 1,14%, до отметки 27 231,82 после открытия Нью-Йоркской биржи в день всеобщих выборов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные во вторник на сайте торговой площадки.

Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, вырос на 29,80 пункта (0,92%), до отметки 3 340,19. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 53,62 пункта (0,54%), до уровня 11 015,51.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 3,42%, до 38,08 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,79%, до 1 907,30 долларов США за тройскую унцию.