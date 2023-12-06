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Имущество Texnika Bank на 5 млн манатов выставят на повторный аукцион

Имущество Texnika Bank на 5 млн манатов выставят на повторный аукцион 21 декабря в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся открытые аукционы по продаже недвижимости находящегося в процессе ликвидации ОАО Texnika Bank.
Финансы
6 декабря 2023 г. 17:19
Имущество Texnika Bank на 5 млн манатов выставят на повторный аукцион

21 декабря в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся открытые аукционы по продаже недвижимости находящегося в процессе ликвидации ОАО Texnika Bank.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил ликвидатор банка - Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Согласно информации, речь идет о принадлежащей Texnika Bank нежилой площади в 187,8 кв. метров стоимостью 394 тыс. манатов, расположенной по адресу: город Баку, Хатаинский район, проспект Бабека 12A, нежилой площади в 115,9 кв. метров стоимостью 255 тыс. манатов, нежилой площади в 188,9 кв. метров стоимостью 397 тыс. манатов, нежилой площади в 117,4 кв. метра стоимостью 258 тыс. манатов и пр.

Общая стоимость выставляемой на аукцион недвижимости составляет 5,085 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Texnika Bank”ın 5 milyon manatlıq əmlakları təkrar hərraca çıxarılır

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