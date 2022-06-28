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Имущество Atabank и Bank Standard будет выставлено на аукцион

Имущество Atabank и Bank Standard будет выставлено на аукцион 6 июля в ООО "Бакинский аукционный центр" пройдет очередной открытый аукцион по продаже недвижимости ОАО Atabank, а 20 июля – по продаже имущества ЗАО Bank Standard.
Финансы
28 июня 2022 г. 12:14
Имущество Atabank и Bank Standard будет выставлено на аукцион

6 июля в ООО "Бакинский аукционный центр" пройдет очередной открытый аукцион по продаже недвижимости ОАО Atabank, а 20 июля – по продаже имущества ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, об этом сообщил ликвидатор банков – Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Согласно информации, речь идет о нежилой площади в 9 624,7 кв. м, принадлежащей Atabank, и расположенной по адресу г. Баку, Хатаинский район, 1168-й квартал, проспект Ходжалы, 45А, и имущественном комплексе площадью 1 034,8 кв. м, принадлежащем Bank Standard, и расположенном по адресу: Абшеронский район, город Хырдалан, жилой массив "Гушчулуг", улица Рашида Бейбутова, переулок 1. Имущество оценено в 20 млн манатов и 730 тыс. манатов соответственно.

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Версия на азербайджанском языке "Atabank" və "Bank Standard"ın əmlakları hərraca çıxarılır

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