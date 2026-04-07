    IFC поможет Азербайджану упростить реализацию проектов ГЧП

    • 07 апреля, 2026
    Международная финансовая корпорация (IFC) совместно с Министерством экономики Азербайджана разработают стратегию по упрощению реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в стране.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана по итогам 2025 года.

    Кроме того, IFC окажет поддержку Министерству экономики в повышении потенциала сотрудников в этом направлении.

    Корпорация выделит на эти цели 212,5 тыс. долларов США.

    Отметим, что IFC планирует в ближайшие пять лет увеличить объем финансовой поддержки Азербайджана в пределах 200-500 млн долларов США.

    Напомним, что, за последние 30 лет IFC инвестировала в Азербайджан более 800 млн долларов США в рамках реализации более чем 60 проектов.

    Доля участия эстраны в капитале IFC составляет 0,12% (28 852 акции), за подписку на которые правительство выплатило 21,516 млн долларов США.

    IFC Azərbaycana PPP layihələrinin icrasını asanlaşdırmağa kömək edəcək
    IFC to support PPP strategy development in Azerbaijan

    Последние новости

    11:51

    В Азербайджане будут уточнены виды залоговых активов

    Финансы
    11:47

    В Баку малолетние дети привели в движение автомобиль — погибла женщина

    Происшествия
    11:43

    Каха Каладзе: Дружба и мир на Южном Кавказе не имеют альтернативы

    В регионе
    11:40

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем удвоилось

    ИКТ
    11:36

    Швеция намерена отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежища

    Другие страны
    11:35

    Милли Меджлис проведет очередное заседание 10 апреля

    Милли Меджлис
    11:33

    В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаны

    Происшествия
    11:32

    В Казахстане горит полигон твердых бытовых отходов

    В регионе
    11:31

    IFC поможет Азербайджану упростить реализацию проектов ГЧП

    Финансы
    Лента новостей