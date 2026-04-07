IFC поможет Азербайджану упростить реализацию проектов ГЧП

Международная финансовая корпорация (IFC) совместно с Министерством экономики Азербайджана разработают стратегию по упрощению реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в стране.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана по итогам 2025 года.

Кроме того, IFC окажет поддержку Министерству экономики в повышении потенциала сотрудников в этом направлении.

Корпорация выделит на эти цели 212,5 тыс. долларов США.

Отметим, что IFC планирует в ближайшие пять лет увеличить объем финансовой поддержки Азербайджана в пределах 200-500 млн долларов США.

Напомним, что, за последние 30 лет IFC инвестировала в Азербайджан более 800 млн долларов США в рамках реализации более чем 60 проектов.

Доля участия эстраны в капитале IFC составляет 0,12% (28 852 акции), за подписку на которые правительство выплатило 21,516 млн долларов США.