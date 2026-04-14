Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Азербайджане за январь-март 2026 года усыновлены 40 детей

    Социальная защита
    14 апреля, 2026
    • 10:08
    В Азербайджане на протяжении первого квартала 2025 года четыре женщины, не состоящие в браке, оформили усыновление детей.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве социальных услуг.

    Следует отметить, что в общей сложности начиная с 2019 года в Азербайджане были усыновлены 859 детей, а за январь-март текущего года процедуру усыновления прошли 40 детей (19 девочек и 21 мальчик). Среди детей, усыновленных в первом квартале, 28 относятся к возрастной группе от 0 до 6 лет, 8 - от 7 до 11 лет, а 4 ребенка - в возрасте от 12 до 18 лет.

    Усыновление детей Агентство социальных услуг
    İlin ilk rübündə 4 subay qadın övladlığa uşaq götürüb

