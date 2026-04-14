В Азербайджане за январь-март 2026 года усыновлены 40 детей
Социальная защита
- 14 апреля, 2026
- 10:08
В Азербайджане на протяжении первого квартала 2025 года четыре женщины, не состоящие в браке, оформили усыновление детей.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве социальных услуг.
Следует отметить, что в общей сложности начиная с 2019 года в Азербайджане были усыновлены 859 детей, а за январь-март текущего года процедуру усыновления прошли 40 детей (19 девочек и 21 мальчик). Среди детей, усыновленных в первом квартале, 28 относятся к возрастной группе от 0 до 6 лет, 8 - от 7 до 11 лет, а 4 ребенка - в возрасте от 12 до 18 лет.
