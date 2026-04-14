İlin ilk rübündə 4 subay qadın övladlığa uşaq götürüb
Sosial müdafiə
- 14 aprel, 2026
- 09:34
Bu ilin ilk 3 ayında 4 subay şəxs övladlıq götürüb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Sosial Xidmətlər Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmin şəxslərin hər biri qadındır.
Qeyd edək ki, 2019-cu ildən indiyədək ümumilikdə 859 uşaq övladlığa verilib. Bu ilin ilk 3 ayı ərzində 40 uşaq övladlığa verilib. Onlardan 19-u qız, 21-i oğlandır. Yaş bölgüsünə görə, övladlığa verilən uşaqlardan 28-i 0-6 yaş, 8-i 7-11 yaş, 4-ü isə 12-18 yaş aralığındadır.
17:46
Ermənistanı Antalyada ADF2026-da Vahan Kostanyan təmsil edəcəkRegion
17:44
"AFB Bank"ın mənfəəti 2 dəfə azalıbMaliyyə
17:41
Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 2 dəfədən çox artıbİKT
17:36
Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz şəxslərin sayı 247 min nəfərə yaxındırSosial müdafiə
17:34
Yanvar-fevral ayında Azərbaycanda 5 250 nikah, 3 376 boşanma qeydə alınıbDaxili siyasət
17:34
Bu ilin iki ayında Azərbaycanda 10 mindən çox ölüm qeydə alınıbDaxili siyasət
17:34
Bu ilin iki ayı ərzində ölkədə 522 əkiz, 21 üçəm doğulubSağlamlıq
17:32
Azərbaycanda əhalinin sayı 4276 nəfər artıbDaxili siyasət
17:30
Foto