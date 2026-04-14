    İlin ilk rübündə 4 subay qadın övladlığa uşaq götürüb

    Sosial müdafiə
    • 14 aprel, 2026
    • 09:34
    İlin ilk rübündə 4 subay qadın övladlığa uşaq götürüb

    Bu ilin ilk 3 ayında 4 subay şəxs övladlıq götürüb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Sosial Xidmətlər Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, həmin şəxslərin hər biri qadındır.

    Qeyd edək ki, 2019-cu ildən indiyədək ümumilikdə 859 uşaq övladlığa verilib. Bu ilin ilk 3 ayı ərzində 40 uşaq övladlığa verilib. Onlardan 19-u qız, 21-i oğlandır. Yaş bölgüsünə görə, övladlığa verilən uşaqlardan 28-i 0-6 yaş, 8-i 7-11 yaş, 4-ü isə 12-18 yaş aralığındadır.

    övladlığagötürmə Sosial Xidmətlər Agentliyi
    В Азербайджане за январь-март 2026 года усыновлены 40 детей

    Son xəbərlər

    17:46

    Ermənistanı Antalyada ADF2026-da Vahan Kostanyan təmsil edəcək

    Region
    17:44

    "AFB Bank"ın mənfəəti 2 dəfə azalıb

    Maliyyə
    17:41

    Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 2 dəfədən çox artıb

    İKT
    17:36

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz şəxslərin sayı 247 min nəfərə yaxındır

    Sosial müdafiə
    17:34

    Yanvar-fevral ayında Azərbaycanda 5 250 nikah, 3 376 boşanma qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    17:34

    Bu ilin iki ayında Azərbaycanda 10 mindən çox ölüm qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    17:34

    Bu ilin iki ayı ərzində ölkədə 522 əkiz, 21 üçəm doğulub

    Sağlamlıq
    17:32

    Azərbaycanda əhalinin sayı 4276 nəfər artıb

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti