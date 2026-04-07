    IFC Azərbaycana PPP layihələrinin icrasını asanlaşdırmağa kömək edəcək

    Maliyyə
    • 07 aprel, 2026
    • 11:48
    Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə ölkədə Dövlət-Özəl Tərəfdaşlığı (PPP) layihələrinin icrasının asanlaşdırılması üzrə strategiya hazırlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabatında bildirilir.

    Bundan başqa, IFC bu istiqamətdə əməkdaşların potensialının artırılmasında nazirliyə dəstək göstərəcək, bu məqsədlər üçün 212,5 min ABŞ dolları vəsait ayıracaq.

    Yaxın 5 ildə IFC Azərbaycan üzrə maliyyələşdirməni 200-500 milyon ABŞ dollarına çatdıra bilər.

    Xatırladaq ki, IFC son 30 ildə 60-dan çox layihənin maliyyələşdirilməsi üçün Azərbaycana 800 milyon ABŞ dollarından çox investisiya yatırıb. IFC-nin kapitalında ölkənin payı 0,12 %-dir (28 852 səhm), hökumət bu səhmlərə abunə yazılışı üçün 21,516 milyon ABŞ dolları ödəyib.

    Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) Dövlət-Özəl Tərəfdaşlığı (PPP) İqtisadiyyat Nazirliyi Nazirlər Kabineti
    IFC поможет Азербайджану упростить реализацию проектов ГЧП
    IFC to support PPP strategy development in Azerbaijan

    13:17

    İlkin Qəribli: "Avropa arenasına qalib gəlmək məqsədilə gedəcəyik"

    Futbol
    13:10

    Fransada qatar yük maşını ilə toqquşub: bir nəfər ölüb, 30 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    13:06

    Qvido Krozetto: İranla müharibə ABŞ-nin dünya liderliyini təhdid edir

    Digər ölkələr
    13:03

    Sərdar Həsənov: "Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin üzvlərindən gözləntilərimiz var"

    Fərdi
    13:01

    Sabah Bakıda 17, rayonlarda 23 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:55

    Əfqanıstanda leysan yağışlar nəticəsində 13 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:55

    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:50

    Bakı Limanında aşırılan səpkili yüklərin həcmi 46 % artıb

    İnfrastruktur
    12:49

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranın Əlburz əyalətində 18 nəfər ölüb

    Region
