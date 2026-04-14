    Ерлан Аккенженов: Экспорт нефти из Казахстана в 2026 году составит 76 млн тонн

    Ерлан Аккенженов: Экспорт нефти из Казахстана в 2026 году составит 76 млн тонн

    Казахстан в 2026 году планирует экспорт нефти на уровне 76 млн тонн.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов во вторник на заседании правительства.

    По его словам, в январе-марте текущего года Казахстан экспортировал 15,3 млн тонн, что на 21,5% ниже показателя аналогичного периода 2025 года.

    Министр подчеркнул, что добыча нефти и газового конденсата в Казахстане в первом квартале составила 19,7 млн тонн, что на 20% ниже показателя годом ранее.

