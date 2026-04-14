Wizz Air вновь приостанавливает полеты в Израиль

Крупнейшая венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air приостанавливает полеты в Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

По данным портала, об остановке авиаперевозок было объявлено спустя четыре дня после сообщения о поэтапном возобновлении продажи билетов на рейсы в Тель-Авив с 25 апреля.

Отмечается, что полеты приостановлены до 4 мая.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.