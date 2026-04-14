Wizz Air вновь приостанавливает полеты в Израиль
- 14 апреля, 2026
- 10:39
Крупнейшая венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air приостанавливает полеты в Израиль.
Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.
По данным портала, об остановке авиаперевозок было объявлено спустя четыре дня после сообщения о поэтапном возобновлении продажи билетов на рейсы в Тель-Авив с 25 апреля.
Отмечается, что полеты приостановлены до 4 мая.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.