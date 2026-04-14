Нургул Тау: Платформа СВМДА позволит разработать рекомендации по вовлечению женщин в экономику

Секретарь Комитета по социально-культурному развитию Парламента Казахстана Нургул Тау выразила уверенность в том, что благодаря скоординированной работе государственных структур и регионов удастся сформировать более инклюзивное и устойчивое общество, где женщины получат возможность полноценно раскрыть свой потенциал.

Как сообщает Report, об этом она заявила в рамках международной конференции Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему "Активизация роли женщин во имя устойчивого развития на пространстве СВМДА" в Баку.

Тау подчеркнула важность создания Женского совета СВМДА, отметив, что данная площадка даст возможность выработать конкретные рекомендации, нацеленные на более широкое включение женщин в экономическую и общественную сферы:

"Создание Женского совета СВМДА открывает новые возможности для взаимного сотрудничества и обмена опытом в социальной, политической областях, в сфере развития регионов и поддержки предпринимательства".