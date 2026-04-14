İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Nurgül Tau: Qadınların öz potensiallarını reallaşdıra biləcəkləri cəmiyyət qurulacağına əminik

    Xarici siyasət
    • 14 aprel, 2026
    • 09:42
    Qadınların öz potensiallarını tam şəkildə reallaşdıra biləcəyi daha inklüziv və dayanıqlı cəmiyyət qurulacağına əminlik var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Parlament Məclisinin Sosial və mədəni inkişaf komitəsinin katibi Nurgül Tau Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) "AQEM məkanında davamlı inkişaf naminə qadınların səslərinin gücləndirilməsi" mövzusunda beynəlxalq konfransı çərçivəsində təşkil edilmiş "Qadın sahibkarlığın inkişafı və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi" adlı yan tədbirdə deyib.

    O qeyd edib ki, həmin platforma qadınların iqtisadiyyata və ictimai həyata daha fəal cəlb olunmasına yönəlmiş praktik tövsiyələrin hazırlanmasına imkan verəcək:

    "Əminəm ki, dövlət və regionların birgə səyləri nəticəsində qadınların öz potensiallarını tam şəkildə reallaşdıra biləcəyi daha inklüziv və dayanıqlı cəmiyyət qurulacaq. AQEM-in Qadınlar Şurasının yaradılması sosial, siyasət, regionların inkişafı və sahibkarlığın dəstəklənməsi sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi üçün yeni imkanlar açır".

    Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Qazaxıstan
    Нургул Тау: Платформа СВМДА позволит разработать рекомендации по вовлечению женщин в экономику
    Nurgul Tau: Inclusive society to empower women's potential

