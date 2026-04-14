Шэрон Гарин: Филиппины обратились к США за разрешением на закупку российской нефти

Министр энергетики Филиппин Шэрон Гарин заявила, что Манила обратилась к Вашингтону с просьбой продлить действие разрешения на закупку российской нефти и нефтепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом Гарин заявила на брифинге.

"Мы ждем их ответа, но очень оптимистично настроены на то, что нам удастся получить еще один шанс", - сказала министр, добавив, что срок действия предыдущего разрешения истек 11 апреля 2026 года.

По ее словам, правительство рассчитывает добиться продления, но одновременно готовит альтернативные варианты поставок на случай отказа.

Гарин отметила, что Филиппины стремятся диверсифицировать источники энергии, и варианты не ограничиваются Россией. По ее словам, в правительстве рассматриваются поставщики из Южной Америки, включая Колумбию и Аргентину, а также Канада и даже сами США.

"Мы хотели открыть российское окно возможностей, потому что хотим больше вариантов. Нам нужна диверсификация", - сказала она.